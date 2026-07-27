Снимка: iStock, илюстративна
Има множество разрушени къщи
Торнадо премина през американския щат Уисконсин, като причини големи щети.
Торнада взеха най-малко 8 жертви в Мичиган, десетки са ранени (ВИДЕО)
Wow...just insane footage taken from menasha wisconsin. Footage posted by @Real_Wookie #tornado pic.twitter.com/fhr8F7tzjZ— Mr ashen (@TheOfficialMrA1) July 27, 2026
Повалени са дървета, разрушени са къщи, без ток са останали хиляди хора, съобщиха местните власти.
WATCH: Major destruction in Menasha, WI. #wiwx— Scott (@EODWX5) July 27, 2026
🎥: Nate Nelson pic.twitter.com/WpoUhd12MX
Торнадото е вилняло в окръг Уинибако, на около 145 километра от Милуоки. Сериозни щети има в град Ейпълтън, а в Менаша около 18 000 души са без ток заради прекъснат далекопровод.Редактор: Станимира Шикова
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