Има множество разрушени къщи

Торнадо премина през американския щат Уисконсин, като причини големи щети.

Торнада взеха най-малко 8 жертви в Мичиган, десетки са ранени (ВИДЕО)

Повалени са дървета, разрушени са къщи, без ток са останали хиляди хора, съобщиха местните власти.

Торнадото е вилняло в окръг Уинибако, на около 145 километра от Милуоки. Сериозни щети има в град Ейпълтън, а в Менаша около 18 000 души са без ток заради прекъснат далекопровод.

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Габриела Големанска, БТА

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