Иран ще премине към „изцяло настъпателна” военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната със САЩ са в застой. Това е заявил в понеделник пред „Ройтерс” високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня.

Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи със САЩ споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на „Фокс нюз” съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман – съюзник на САЩ, ако султанатът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. САЩ и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток.

Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако попречи на сделка с Иран

„Иран иска да сключи споразумение, но няма да е точно такова, каквото според мен е необходимо. Ние сме там по една-единствена причина – Иран не може да притежава ядрено оръжие. И няма да го притежава. След това, което направихме по-рано с бомбардировачите B-2 ще им отнеме много, много време да си построят такова”, заяви Тръмп.

Същевременно главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят условията на временното споразумение, включително премахването на морската блокада и санкциите, както и освобождаването на замразените ирански активи, предаде "Ройтерс".

Иранската новинарска агенция ИРНА съобщи по-рано, че Галибаф ще посети Ирак начело на високопоставена делегация, за да обсъди регионалните събития с висши иракски представители, предава БТА.

Редактор: Мария Барабашка