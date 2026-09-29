Час по книжовна реч за общински служители в Гоце Делчев. От администрацията се включиха в инициатива на езиковеди от Софийски университет "Св. Климент Охридски". Целта е да подобрят знанията си и комуникацията с хората. Крилатата фраза, с която обикновено българинът се отправя към някоя административна сграда за услуга - „отивам да се разправям“ - изглежда не важи за хората в града.

След като общинските служители вече са обучени по книжовна реч, местните се питат - ще се разбират ли и занапред? "Ние тук имаме наш диалект и се разбираме. Хората от съседните села също имат различен", каза жителят на града Асен Ламбрев.

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Езиковедите успокояват, че няма да посягат на местния говор. "Диалектите са богатство на българския език, но книжовният стои над всичко това и ни прави нация", каза езиковедът и преподавател в Софийския университет проф. Владислав Миланов.

"На тези обучения говорим за онази представителна кореспонденция, през която специалистите достигат и до институциите, но и официално отговарят на гражданите", допълва проф. Миланов.

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"Те имат постоянното и нестихващо желание да надграждат и да се представят добре в това, което правят", каза още гл. асистент от Катедра "Български език" в Софийски университет "Св. Климент Охридски" д-р Антоанета Начева.

Като библиотекар Росица Попаркова познава езика в дълбочина и с радост влиза в ролята на ученик. "С много неща се запознахме, които вече навлизат в ежедневието и практиката - как да изписваме имената на позиции. Човек се учи цял живот и е хубаво да го прави", казва тя.