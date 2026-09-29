През последните месеци цените на горивата в Италия се повишиха рязко вследствие на войната между САЩ и Иран

Още една компания въвежда таван на цените на горивата по бензиностанциите в Италия. Става въпрос за кувейтската компания Q8, която обяви днес, че ограничава цените на горивата в обектите си в страната. Компанията ще последва примера на италианския енергиен гигант Eni и азербайджанската SOCAR.

През последните месеци цените на горивата в Италия се повишиха рязко вследствие на войната между САЩ и Иран.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони благодари на Кувейт и на групата, която управлява обектите ѝ в Италия, за това, че са откликнали на призива на италианското правителство към енергийните компании да ограничат цените на горивата. „Следвайки решенията на Eni и SOCAR, днес и те изпратиха важен сигнал за подкрепа към италианските домакинства”, заяви Мелони.

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В понеделник Eni обяви, че ограничава цените до 2,19 евро за литър дизел и 1,99 евро за литър безоловен бензин.

Министерството на бизнеса съобщи днес, че средната цена на литър бензин на колонките за самообслужване е 2,126 евро. Средната цена на литър дизел е 2,335 евро.

На 16 септември правителството на Джорджа Мелони удължи до 5 октомври срока на намалението на акциза върху дизела с цел да смекчи ефекта от рязкото поскъпване на горивата.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Атанаси Петров, БТА

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