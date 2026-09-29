Още една компания въвежда таван на цените на горивата по бензиностанциите в Италия. Става въпрос за кувейтската компания Q8, която обяви днес, че ограничава цените на горивата в обектите си в страната. Компанията ще последва примера на италианския енергиен гигант Eni и азербайджанската SOCAR.

През последните месеци цените на горивата в Италия се повишиха рязко вследствие на войната между САЩ и Иран.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони благодари на Кувейт и на групата, която управлява обектите ѝ в Италия, за това, че са откликнали на призива на италианското правителство към енергийните компании да ограничат цените на горивата. „Следвайки решенията на Eni и SOCAR, днес и те изпратиха важен сигнал за подкрепа към италианските домакинства”, заяви Мелони.

Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 29, 2026

Цената на дизела във Франция достигна 2,40 евро, правителството обяви помощ за шофьорите

В понеделник Eni обяви, че ограничава цените до 2,19 евро за литър дизел и 1,99 евро за литър безоловен бензин.

Министерството на бизнеса съобщи днес, че средната цена на литър бензин на колонките за самообслужване е 2,126 евро. Средната цена на литър дизел е 2,335 евро.

На 16 септември правителството на Джорджа Мелони удължи до 5 октомври срока на намалението на акциза върху дизела с цел да смекчи ефекта от рязкото поскъпване на горивата.

Редактор: Ивета Костадинова