Гръцките власти засилват проверките на лекарски кабинети и частни лечебни структури за процедури, извършвани без необходимите разрешителни или от медици без съответната квалификация. Контролът се активизира след смъртта на популярния певец Йоргос Мазонакис , чийто случай насочи общественото внимание към начина, по който се предлагат и извършват определени медицински процедури.

Мазонакис почина, след като получи сърдечен арест в медицински кабинет, където трябвало да бъде подложен на плазмафереза. Гръцките власти разследват както самата медицинска процедура, така и условията, при които тя е била извършвана, и действията на медиците преди и след рязкото влошаване на състоянието му. По случая двама лекари са привлечени като обвиняеми, а разследването продължава.

Проверяват медицинския кабинет, в който Йоргос Мазонакис получил инфаркт

На фона на случая проверките разкриват и други потенциално сериозни нарушения в здравния сектор. Според гръцката държавна телевизия ERT в частна клиника в Солун е било установено онкологично отделение, за което се твърди, че работило без необходимите разрешителни. Въпреки това услугите му били рекламирани на интернет страницата на лечебното заведение, а през отделението са преминали значителен брой пациенти. Властите проверяват и още по-сериозна информация – дали в клиниката е била прилагана химиотерапия на хора, които нямали поставена диагноза за злокачествено заболяване.

Засиленият контрол придоби и политически измерения. Здравният министър Адонис Георгиадис съобщи, че сред случаите, засечени от системата MedWatch, е и този на педиатъра Мария Каристиану - майка на една от жертвите при железопътната катастрофа край Темпе през 2023 г., която впоследствие влезе в политиката.

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MedWatch следи публичното представяне и рекламата на медицински услуги и подава установените случаи към компетентните органи за проверка.

Георгиадис твърди, че Каристиану се представя във връзка с т.нар. „квантова медицина“, която по думите му не представлява призната медицинска специалност. Той постави въпроси и около използването на апарат за биофийдбек в практиката ѝ. Министърът подчерта, че случаят ѝ ще бъде разглеждан по същия ред като останалите, а евентуални санкции са от компетентността на лекарските организации.

Арестуваха двамата лекари, в чийто кабинет почина певецът Йоргос Мазонакис

Каристиану от своя страна отхвърли начина, по който Георгиадис представя дейността ѝ. Тя заяви, че „квантов лекар“ не съществува като отделна медицинска специалност и защити използването на технологии, които определя като свързани с диагностика и превенция.

Редактор: Цветина Петкова