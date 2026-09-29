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Контролът над медицинските заведения се активизира след смъртта на популярния певец Йоргос Мазонакис
Гръцките власти засилват проверките на лекарски кабинети и частни лечебни структури за процедури, извършвани без необходимите разрешителни или от медици без съответната квалификация. Контролът се активизира след смъртта на популярния певец Йоргос Мазонакис, чийто случай насочи общественото внимание към начина, по който се предлагат и извършват определени медицински процедури.
Мазонакис почина, след като получи сърдечен арест в медицински кабинет, където трябвало да бъде подложен на плазмафереза. Гръцките власти разследват както самата медицинска процедура, така и условията, при които тя е била извършвана, и действията на медиците преди и след рязкото влошаване на състоянието му. По случая двама лекари са привлечени като обвиняеми, а разследването продължава.
Проверяват медицинския кабинет, в който Йоргос Мазонакис получил инфаркт
На фона на случая проверките разкриват и други потенциално сериозни нарушения в здравния сектор. Според гръцката държавна телевизия ERT в частна клиника в Солун е било установено онкологично отделение, за което се твърди, че работило без необходимите разрешителни. Въпреки това услугите му били рекламирани на интернет страницата на лечебното заведение, а през отделението са преминали значителен брой пациенти. Властите проверяват и още по-сериозна информация – дали в клиниката е била прилагана химиотерапия на хора, които нямали поставена диагноза за злокачествено заболяване.
Засиленият контрол придоби и политически измерения. Здравният министър Адонис Георгиадис съобщи, че сред случаите, засечени от системата MedWatch, е и този на педиатъра Мария Каристиану - майка на една от жертвите при железопътната катастрофа край Темпе през 2023 г., която впоследствие влезе в политиката.
Гръцкото здравно министерство готви регулация на услугите за дълголетие и подмладяване след смъртта на Мазонакис
MedWatch следи публичното представяне и рекламата на медицински услуги и подава установените случаи към компетентните органи за проверка.
Георгиадис твърди, че Каристиану се представя във връзка с т.нар. „квантова медицина“, която по думите му не представлява призната медицинска специалност. Той постави въпроси и около използването на апарат за биофийдбек в практиката ѝ. Министърът подчерта, че случаят ѝ ще бъде разглеждан по същия ред като останалите, а евентуални санкции са от компетентността на лекарските организации.
Арестуваха двамата лекари, в чийто кабинет почина певецът Йоргос Мазонакис
Каристиану от своя страна отхвърли начина, по който Георгиадис представя дейността ѝ. Тя заяви, че „квантов лекар“ не съществува като отделна медицинска специалност и защити използването на технологии, които определя като свързани с диагностика и превенция.Редактор: Цветина Петкова
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