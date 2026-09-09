Гръцката поп звезда Йоргос Мазонакис е починал от инфаркт, след като бил откаран по спешност в болница в Атина. Той си отиде на 54-годишна възраст.

Мазонакис бил приет в лечебното заведение без пулс. Въпреки опитите, медиците не успели да го върнат към живота. Смъртта му е констатирана в 17:40 ч.

Йоргос Мазонакис е роден на 4 март 1972 г. и е израснал в Никея, Атика. Още от ранна възраст той проявява талант. Започва да пее професионално в нощни клубове в Атина и околността, където бързо се откроява с уникалния си глас и динамичното си сценично присъствие.

Точно това скоро привлича вниманието на продуцентските къщи, а през 1993 г. той издава и дебютния си самостоятелен албум „Me ta matia na to les“. Следват много комерсиални успехи, като албумите „Mou liepis“ (1994), „M' έμαι νρες Με“ (1996) и „Allaxane ta plana mou“ (1997), които затвърждават мястото му на върха в гръцката музикална индустрия.

През следващото десетилетие Мазонакис продължава успешната си кариера, работейки с големи композитори и текстописци като Фийб, Джордж Сампанис и Михалис Хацигианис, издавайки песни като „Gucci Dress“, „To Finito“, „Saturday“, „Echo klapse“, „Ena keono“ и др.

Повлиян от водещи гръцки певци, сред които Стратос Дионисиу, Янис Париос, Маринела и Харис Алексиу, Мазонакис развива комерсиален стил, който съчетава традиционните гръцки музикални влияния със съвременната поп музика.

Гръцкият певец Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Един от отличителните белези в кариерата на Мазонакис е неговият смел, ексцентричен и често провокативен стил на обличане.

Певецът изнася многобройни концерти в Гърция и Кипър, както и пред гръцки общности в Германия, Австралия и САЩ, включително в Ню Йорк, Ню Джърси, Атлантик Сити и Чикаго.

През септември 2023 г. Мазонакис изнесе 3-часов концерт в Зала 1 на НДК, с който отбелязва 30 години на сцена. През 2012-а също пя пред българска публика в София.

Редактор: Цветина Петрова