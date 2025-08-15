С прокурорско разпореждане известният гръцки изпълнител Йоргос Мазонакис бе настанен в държавна психиатрична клиника в следобедните часове на четвъртък, 14 август. Новината предизвика шок.

Според информация, певецът е бил в много лошо психологическо състояние напоследък. Вчера е посетен от сестра му Мария, която е преценила, че певецът се нуждае от помощ.

След разговора с него, тя и родителите му решили да извикат линейка, без знанието на Йоргос Мазонакис. След като разбрал, упорито отказвал да последва екипа, но незнаел, че е издадена прокурорска заповед за преместването му в Държавна психиатрична клиника.

Певецът е хоспитализиран там и ще бъде преместен в частна клиника в следващите дни.