Новото правителство на България засега само на думи е готово да подобрява двустранните отношения с Русия. Това заяви пред ТАСС посланикът Елеонора Митрофанова в навечерието на Деня на Русия, коментирайки първите седмици от работата на новото българско правителство, оглавено на 8 май от Румен Радев.

„Румен Радев говори много премерено и призовава да се върнем към дипломацията и прагматичния подход, но де факто на всички международни форуми в позициите както на министъра на външните работи, така и на дипломатите, които представляват България, нищо не се е променило. Терминът „агресия на Русия“ продължава да доминира в българския език извън България“, отбеляза дипломатът. „Подчертавам - той доминира извън България, а вътре в страната това звучи по-сдържано, официалните лица се стараят да избягват тази тема“, добави тя

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По мнението на Митрофанова това положение е „свързано с това, че такава безусловна и абсолютна победа Радев е получил, включително благодарение на подкрепата на онази част от населението, която симпатизира на Русия, която гледа на него с надежда и очаква положителни политически промени“. „Но реално засега виждаме по-умерена реторика в думите, а на деловия фронт нищо съществено не се случва“, подчерта дипломатът.

Митрофанова с съжаление потвърди, че деловите контакти между двете страни са практически замразени. „Връзките по много въпроси са прекъснати. Почти няма икономически отношения. Да, има бизнес, който работи с Русия, и руски бизнес, който работи с България, но това се случва по-скоро въпреки, а не благодарение на добрите отношения - просто по инициатива на хора, които намират начини да се ориентират в създалата се ситуация“, каза тя. „И по отношение на енергетиката също няма никакви разговори и изобщо не е ясно по кои направления би могло да се водят преговори. Може би би могло да се говори за газ, но разрешение за това Европейският съюз няма да даде, така че нямам особено оптимистични планове за разширяване на сътрудничеството“, смята Митрофанова.

Ръководителят на руската дипломатическа мисия отбеляза, че новото правителство е започнало работа преди едва месец и се е сблъскало с множество проблеми, поради което е рано да се правят окончателни оценки.

„На този етап е много трудно да се оценява работата на правителството - минало е малко време. Освен това основните предизборни лозунги бяха свързани с борба с корупцията, укрепване на институциите, подобряване на финансовата и бюджетната система и други мащабни въпроси. Но засега, както виждаме, парламентът дори още не е успял да приеме бюджета. Що се отнася до борбата с олигархията - това също е много сложна задача, заявка е направена, но сериозни стъпки още не се виждат. Но повтарям - от изборите и встъпването в длъжност е минало твърде малко време“, подчерта Митрофанова. В същото време тя отбеляза, че наблюдението на първия месец е било интересно.

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Посланикът на Русия съобщи, че първите работни срещи на ниво представители на българското външно министерство вече са се състояли и са били конструктивни.

„Не сме искали среща с Румен Радев — смятам, че трябва да се изчака малко, но с официални представители на МВнР на България се срещнахме. Разговорът беше много конструктивен. Обсъдихме текущи въпроси и технически аспекти на работата на дипломатическата мисия на Русия“, каза тя.

Българската страна е изразила безпокойство относно, както твърдят, забрана за изучаване на български език в училища в Запорожка област, Мариупол и Бердянск. „Обясних, че това не е въпрос на забрана. При нас няма забрани за изучаване на езици, но има определена система за организиране на процеса - той зависи от броя на децата, които желаят да изучават съответния език. Ако се събере необходимият брой ученици, училището винаги откликва“, поясни Митрофанова.

„Румен Радев и правителството му ще правят това, което е възможно в рамките на ограниченията, наложени от членството в Европейския съюз и НАТО. Тези ограничения ще останат, тъй като България е член на тези съюзи. Затова не бих очаквала радикални промени в двустранните отношения“, коментира тя.

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Митрофанова заяви още, че нефтопреработвателният завод в Бургас се нуждае от руски петрол за нормалното си функциониране.

„Промяната в закона за правомощията на особения търговски управител на „Лукойл“ в България властите бяха принудени да направят заради заплаха от съдебни претенции за огромна сума. Очевидно при приемането на закона са се прибързали, защото той фактически беше закон за експроприация на този актив, което е недопустимо“, каза тя.

„За нормалната работа на този нефтопреработвателен завод е необходим руски петрол. За да бъде съхранен заводът, вероятно България трябва да поиска от Европейския съюз изключение или дерогация за доставки на руски петрол, за да се избегне неговото разрушаване“, подчерта посланикът.

Редактор: Цветина Петкова