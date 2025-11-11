Снимка: БГНЕС
-
Георги Захариев: Милионерите в България ще се увеличат до края на годината, но през 2026 г. тенденцията ще се обърне
-
Какво ще се случи у нас след влизането в сила на американските санкции срещу "Лукойл"
-
Скок в цените на горивата: Засега поскъпването е с до 3 стотинки на литър
-
Защо едва 30% от лидерските позиции в бизнеса се заемат от жени
-
Как ще се разберат фармацевти и данъчни за софтуера на аптеките догодина?
-
Любомир Каримански: Дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията
В бъдеще може да има искове срещу България, смята руският посланик у нас
Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова определи действията на властите у нас спрямо “Лукойл” като прибързани и съмнителни. Тя коментира ситуацията в интервю за руската информационна агенция ТАСС.
По думите ѝ законът за особен управител на рафинерията е приет “набързо”. Тя добавя, че от момента на назначаването му ръководството на “Лукойл Нефтохим” ще загуби правото си да взема управленски решения.
Какво ще се случи у нас след влизането в сила на американските санкции срещу "Лукойл"
„Освен това, не само ръководството на рафинерията ще бъде лишено от управленски права, но и акционерите, и собствениците на компанията. Всички решения на управителя, включително тези за евентуалната продажба на рафинерията, не подлежат на административен или съдебен контрол”, каза Митрофанова.
„Лукойл“ под антидрон защита – докъде стига сигурността на стратегическите обекти у нас
“Според мен всъщност българите постъпиха доста рисково, защото в бъдеще може да има искове срещу България”, коментира още Митрофанова.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни