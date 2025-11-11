Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова определи действията на властите у нас спрямо “Лукойл” като прибързани и съмнителни. Тя коментира ситуацията в интервю за руската информационна агенция ТАСС.

По думите ѝ законът за особен управител на рафинерията е приет “набързо”. Тя добавя, че от момента на назначаването му ръководството на “Лукойл Нефтохим” ще загуби правото си да взема управленски решения.

„Освен това, не само ръководството на рафинерията ще бъде лишено от управленски права, но и акционерите, и собствениците на компанията. Всички решения на управителя, включително тези за евентуалната продажба на рафинерията, не подлежат на административен или съдебен контрол”, каза Митрофанова.

“Според мен всъщност българите постъпиха доста рисково, защото в бъдеще може да има искове срещу България”, коментира още Митрофанова.

