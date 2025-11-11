Държавата налага мерки за охрана на активите на руския гигант „Лукойл” в България. Действията са превантивни, обясни в понеделник премиерът Росен Желязков и са по въздух, суша и вода. Над рафинерията в Бургас е задействана и антидрон система. Извършват се изключително засилени проверки на всички влизащи в рафинерията автомобили. Те се проверяват за взривни устройства. Това е рутинна операция, която се извършва от години. На място са служители на жандармерията и полицията.

"Най-вероятно колегите от "Военна полиция", за които беше съобщено, че имат антидрон система, ще могат да открият самия дрон, но не вярвам да могат да реагират по-съществено". Това обясни в „Здравей, България” президентът на Международната асоциация за борба с дроновете инж. Стайко Топалов, коментирайки въпроса какво ще се случи, ако в района на рафинерията бъде вдигнат безпилотен летателен апарат.

Военните разположиха антидрон система в Бургас заради рафинерията

Той подчерта, че всъщност антидрон системите установяват наличието на тези летателни апарати. "Антидрон системите са максимално ефективни, когато са изградени на няколко слоя. Според информацията в медиите има модерна антидрон система с екип, който я експлоатира — това е стъпка напред спрямо предишното състояние. Няма регистриран случай на свален дрон у нас, но преди четири дни е имало учение, на което "Военна полиция" е демонстрирала антидрон система и ефективно сваляне на дрон. Това показва, че е възможно такива системи да бъдат закупени", категоричен е инж. Топалов.

По думите му тези технологии обаче не трябва да бъдат подробно разгласявани – механизмът им на работа трябва да остане секретен, за да не могат любители да експериментират.

На въпрос има ли ефективни системи над критичната ни инфраструктура като АЕЦ „Козлодуй“ и летищата, той заяви: "За съжаление не. Предупреждаваме от години, че темата е изключително важна. Дроновете са едновременно полезни и опасни – вече са част от ежедневието ни. Все повече устройства са автономни и дистанционно управлявани, но те могат да бъдат използвани и за злонамерени действия".

МВР, ДАНС и МО с допълнителни мерки за сигурността на обектите на „Лукойл” у нас

Според президента на Международната асоциация за борба с дроновете антидрон системата трябва не само да открива, а и да неутрализира – чрез заглушаване на връзката, поемане на контрола над дрона или физическо сваляне. У нас такива комплексни системи все още няма. "Една ефективна антидрон система струва между 5 и 10 милиона евро. Загубите от едно затваряне на летище, например, покриват такава инвестиция. Подобна система покрива периметър от 500 метра до няколко километра – в зависимост от конфигурацията. Те могат да бъдат и мобилни. Системата, която е разположена в „Лукойл“, според информацията, е мобилна и е първо ниво – тоест само за откриване", заяви Топалов.

