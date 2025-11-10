Военните разположиха антидрон система в Бургас заради рафинерията. Взети са специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас. От пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че са подготвени екипи на Военна полиция, които при нужда трябва да имат готовност да окажат помощ на МВР за охраната на стратегически обекти. На място има и екипи на Жандармерията и на ГДБОП.

По информация на NOVA вътре, в част от производствените помещения, има и служители на ДАНС.

МВР, ДАНС и МО с допълнителни мерки за сигурността на обектите на „Лукойл” у нас

Мерките, които държавата предприе по повод охраната на „Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“ като стратегически обекти, включват още проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегическите обекти, както и проверка за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. Това се проверява от служителите на ДАНС.

Всички влизащи автомобили се проверяват изключително стриктно, включително и със система за установяване на взривни устройства.