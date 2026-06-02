По делото за обира от октомври миналата година на Лувъра в Париж са открили следи, които водят към Белгия, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Белгия и Франция са създали общ екип от следователи, като засега данните за "белгийска връзка" не са били нито потвърдени, нито отречени от парижката прокуратура.

Уточнява се, че белгийските власти са задържали няколко души от Източна Европа, свързани с други обири, и в техните телефони са били открити снимки от залата в парижкия музей. Разследването търси връзка между заловените в Белгия и задържаните във Франция четирима предполагаеми извършители на обира.

Излезе първата книга, посветена на обира на Лувъра

Съмненията на властите са, че е възможно крадците да се опитат да използват пазара на диаманти в белгийския град Антверпен, за да продадат откраднатите бижута "на части".

Редактор: Дарина Методиева