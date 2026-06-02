32-годишен мъж е задържан от полицията за нападение над малолетно дете и негови роднини в разградското село Желязковец.

По информация на Областната дирекция на МВР, сигнал за възникнал скандал в дома на бившата съпруга на мъжа е подаден в Районното управление в Исперих.

Според първоначалните данни, при конфликта мъжът е нанесъл удари с дървена пръчка на 8-годишния си син, 45-годишната баба на детето и 25-годишния му вуйчо. При последвалите полицейски действия е установено, че в скандала е замесен и 27-годишен мъж, който е бил в компанията на извършителя.

Пострадалите дете и баба са транспортирани в болница с травми в областта на главата, докато вуйчото е с охлузвания и не е хоспитализиран. Нападателят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

