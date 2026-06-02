Задържаха анаболни стероиди в пратки в пратки на митницата в София. 2,04 кг тестостерон енантат –инжекционен тестостеронов естер и още 1 100 ампули от анаболния стероид са били открити при две отделни проверки на пратки в столицата. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Митници".

Хванаха анаболни стероиди в София, маскирани като канцеларски материали

Тестостерон енантатът бил открит в пратка от Индия, селектирана за щателна митническа проверка в склад на куриерска фирма в София. Съдържанието в нея е декларирано като хранителна добавка за спортисти, чийто получател е български гражданин. При проверката на колета са установени два непрозрачни фолирани найлонови плика, съдържащи бледо жълто вещество с остра миризма.

Лабораторна експертиза установила, че вместо хранителна добавка, веществото в пратката е стероиден хормон, идентифициран като тестостерон енантат. Той е силен анаболен стероид за мускулна маса със сериозни странични ефекти и рискове за здравето.

Снимка: Пресцентър на Агенция "Митници"

При друга проверка на пратка от България до Обединеното кралство е задържан тестостерон на ампули. Изпращачът е физическо лице, установено в България, а получателят е с адрес в Англия. При проверка на съдържанието на пакета са открити 110 кутии с общо 1100 ампули с четири вида инжекционни разтвори - тестостерон.

Редактор: Станимира Шикова