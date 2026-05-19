Задържаха и повдигнаха обвинения на двама мъже за кражба на 100 000 евро от офис на автокъща в София, съобщават от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. Обирът е извършен на 29 април малко преди 3 часа през нощта в квартал "Банкя".

Единият от обвиняемите - на 38 години, се оказал със 76 криминални регистрации за различни деяния, уточниха от полицията. Той е многократно осъждан. Вторият задържан - на 31 години, е със 7 криминални регистрации за подобни кражби, сочат данните на СДВР.

Открадната сума не е открита. По информация на разследващите обвиняемите успели да я изхарчат, за да върнат стари свои дългове и да си купят наркотици. Дали крадците са разполагали с вътрешна информация тепърва ще се проверява, както и дали собственикът на автокъщата е спазил правилата за съхранение на големи суми извън банкови институции, посочват от СДВР.

От Софийската районна прокуратура уточниха, че малко след деянието, извършителите са изхвърлили дрехите, с които са били облечени и са направили всичко възможно да заличат следите си.

Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. За извършеното престъпление законът предвижда наказание от 6 до 15 години затвор. Заради предишните провинения вариант за условна присъда не може да се обсъжда, категорични са от СРП.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд спрямо двамата да бъде наложена мярка задържане под стража, което е било уважено от магистратите. Мерките подлежат на обжалване пред Софийския градски съд.