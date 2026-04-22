По същество започна делото срещу двамата полицаи от Казанлък - Борис Тодоров и Димитър Иванов, обвинени в умишлено убийство на 47-годишния арестант Димитър Кискинов.

В три последователни дни разширеният съдебен състав ще проведе разпит на свидетели и вещи лица.

Прокуратурата настоява за доживотен затвор за двамата полицаи, обвинени, че през 2025 г. са причинили смъртта на Кискинов по особено жесток начин. Случаят предизвика вълна от гражданско недоволство в региона и протести с настояване за ефективни присъди и спиране превишаването на полицейските правомощия.

Снимка: Георги Манев