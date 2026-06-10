Актьорът и режисьор Мариус Куркински официално заяви, че оттегля участието си от т.нар. „Шествие за семейството“, планирано за 13 юни. Той обяви своето решение с пост във Facebook, пише Vesti.bg .

Изборът на артиста да бъде централно рекламно лице на проявата дълго време предизвикваше бурни коментари, но решението му да се оттегли в последния момент пренареди обществените и политически акценти около събитието.

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"Аз и моят екип взехме категоричното решение да не взимам участие в „Шествие за семейството“, което ще се провежда на 13 юни. Причините остават лични и няма нужда от излишни интерпретации и обществено напрежение. Благодаря за разбирането“, казва в поста си актьорът.

"Шествие за семейството“ се организира от няколко консервативни неправителствени организации и традиционно се явява алтернатива и ясна опозиция на провеждащия се по същото време в столицата „София прайд“. Консервативното събитие през тази година придоби особена институционална тежест, тъй като се провежда под официалната егида на Софийската света митрополия и под прекия патронаж на новия български патриарх Даниил, който беше избран начело на Българската православна църква.

Редактор: Никола Тунев