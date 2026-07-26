Един от най-перспективните млади футболисти с български корени - Аксел Дончев, е на крачка от преминаване в „Арсенал“. Според авторитетния трансферен журналист Фабрицио Романо лондонският клуб вече е постигнал споразумение с „Кардиф Сити“, а трансферът е финализиран и предстои официалното му обявяване.

16-годишният полузащитник вече е преминал успешно медицинските прегледи и ще се присъедини към академията на „артилеристите“, където първоначално ще играе за отбора до 18 години.

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Дончев е роден в Уелс и до момента е защитавал цветовете на всички юношески национални формации на страната. Въпреки това той има български и полски произход.

Футболистът привлече вниманието още през октомври 2025 г., когато записа исторически дебют за първия тим на „Кардиф Сити“. Тогава той стана най-младият футболист в историята на клуба, взел участие в официален мач за мъжкия отбор - едва на 15 години и 234 дни.

Редактор: Цветина Петкова