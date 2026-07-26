Пазарът на недвижими имоти започва да се успокоява след силната активност около присъединяването на България към еврозоната. Експерти отчитат, че след приемането на еврото броят на сделките намалява, но цените засега остават стабилни.

Очакванията са те да се запазят или да продължат да растат умерено, подкрепени от активното банково кредитиране. София продължава да бъде най-скъпият жилищен пазар в страната.

Преди две години Деница и семейството ѝ продават апартамент в Стара Загора, за да си купят жилище в столицата. „Цената се равняваше на двустаен на зелено в София. Но оттогава до сега цените доста се вдигнаха. Ние го купихме за около 100 хиляди евро“, казва тя.

Спад на сделките с имоти след бума на продажби през миналата година

Според анализаторите именно очакванията около приемането на еврото са довели до необичайно висока активност през 2025 г. Част от купувачите са побързали да инвестират свободните си средства в имоти, което е довело до рекорден брой сделки.

„Тези страхове миналата година доведоха до много, може би, импулсивни покупки или стремеж за обръщане на кешови наличности в имоти. 2025 година беше изключително активна и само в София се реализираха около 22 000 сделки с жилища. В Пловдив те са под 6000, а във Варна и Бургас - около 3500“, обясни директорът „Оценки и пазарни проучвания” в консултантска компания Николай Георгиев.

Сега пазарът постепенно се нормализира. Инвеститорите вече не са толкова активни, а все повече сделки се сключват от хора, които купуват жилище за собствено ползване. Според експертите купувачите отново проучват внимателно пазара, вместо да вземат прибързани решения.

Новото строителство остава най-търсено, а цените не показват признаци на спад. „Цените засега се запазват стабилни, непроменени, особено при новите жилища, върху които беше фокусиран и нашият доклад. Причините са ясни - ръстът на строителните разходи, по-високите заплати в сектора и поскъпването на земята“, добави Георгиев.

По данни на брокерите средната цена на жилищата в София вече достига между 2600 и 2700 евро за квадратен метър, което е чувствително повече спрямо година по-рано.

„Средните цени в София са около 2600-2700 евро на квадратен метър. По същото време миналата година бяха по-ниски. Отчитаме ръст от около 20–25%. Във Варна цените са с около 500-600 евро на квадратен метър по-ниски, което означава средно около 2000 евро. В Бургас са под 2000 евро - между 1600 и 1800 евро. И там обаче се наблюдава същата тенденция - по-малко сделки и забавяне на пазара, но не и спад на цените“, уточни Иван Крумов.

Какъв беше пазарът на недвижими имоти през 2025 г.

Очакванията на специалистите са през следващите месеци пазарът отново да се активизира, без това да доведе до сериозни ценови скокове. „След септември ще има оживление. Цените ще доближат 3000 евро на квадратен метър в съвсем обозримо бъдеще. И през следващата година очаквам нов ръст. Причината е основно активното банково кредитиране“, изрази очакване Крумов.

По-умерена е прогнозата на Николай Георгиев: „Очакваме цените да останат на сегашните си нива или да се повишат леко, но определено не очакваме темповете на поскъпване, които наблюдавахме през последните три години“.