Рекорден брой сделки на рекордни цени. Такава беше 2025 година за пазара на недвижими имоти в София и големите градове на страната.

През първата половина на годината са се купували предимно имоти в сгради ново строителство и с цел инвестиция. След това са се купували повече жилища за собствено ползване, обясни в предаването „Пресечна точка” Полина Стойкова, която е изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти. „Като цяло през второто полугодие и в последното тримесечие сделките спаднаха с около 25%. Купувачи и продавачи заеха изчаквателна позиция преди влизането ни в еврозоната”, каза тя.

Над 15% скок в цените на имотите у нас от началото на годината

През последното тримесечие на 2025 г. в София средната цена на закупените апартаменти е стигнала 220 000 евро, сочи справката. Това прави около 2700–2800 евро на квадратен метър, като само преди година са били около 1900 евро. „Купуваха се повече завършени, обзаведени жилища”, обясни Стойкова.

Така, по думите ѝ, през третото тримесечие на 2025 г. са били нужни около 1,3 средни софийски заплати за един квадратен метър жилищна площ в София. „Тези нива не са страшни, тъй като през 2008 година са били нужни повече от три заплати за покупка на един квадратен метър жилищна площ в София. Така че все още, макар и с високите цени, смятам, че жилищният пазар в София и въобще в страната остава достъпен за нас като граждани”, каза Стойкова.

Имотният пазар бележи рекорди: България в Топ 3 на ЕС по ръст на цените

Още в първите два работни дни на тази година пазарът се връща в нормален ритъм. „Новото строителство е по-предпочитано. Хората избират квартали, които познават, в които са техните семейства. Най-атрактивни са южните и източните квартали на София”, каза Стойкова.

Цените на имотите във Варна са продължили да растат през 2025 г., като на моменти са изпреварвали и София. В Пловдив и Бургас също е имало ръст, но по-малък.