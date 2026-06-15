Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Франция със 100% мита върху френските вино и шампанско. Условието да не го направи е Франция да премахне данъка върху цифровите услуги за технологичните компани. Това сочи доклад, публикуван в „Ню Йорк Поуст“.

През 2019 г. Париж наложи 3% данък върху приходите, генерирани в страната от големи технологични компании, включително Facebook, Amazon, Apple и компанията майка на Google - Alphabet. Френският президент Еманюел Макрон ще посрещне Тръмп днес преди срещата на Г-7 в Евиан, на брега на Женевското езеро.

Според вестника Тръмп е заявил, че е призовал Макрон „да не налага такси на американските компании“. „Ако го направят, ще бъда принуден да наложа 100% мита върху цялото шампанско и всички френски вина. Всичко, което Макрон трябва да направи, е да премахне данъка върху продажбите и тогава няма да има такъв натиск“, каза републиканецът.

Съгласно данни на Френската федерация на износителите на вина и спиртни напитки Съединените щати са най-големият износен пазар за френските вина и спиртни напитки, като през миналата година са съставлявали 21% от общия износ. Френските и европейските вина, изнасяни за САЩ, вече са обложени с 15% мита, което представлява увеличение спрямо предишните 10%. Износът на френски вина и спиртни напитки за САЩ е спаднал с 21 на сто през миналата година, твърди федерацията.

Доналд Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вино и шампанско

През януари Тръмп заплаши да наложи 200% мита върху френското вино, след като Франция даде знак, че ще откаже поканата да се присъедини към предложения от него „Съвет за мир“, чиято цел е разрешаването на международни конфликти. Миналата година Канада отмени данъка върху цифровите услуги в опит да запази търговските преговори със САЩ след натиск от страна на Тръмп.

► Отговорът на френския президент

Френският дръжавен глава заяви, че желае да проведе „уважителен, но твърд разговор“ с Доналд Тръмп, след като американският лидер заплаши да наложи 100% мита върху френското вино. „Митата не носят полза на никого, особено митата между страните от Г-7“, посочи Макрон.

Редактор: Дарина Методиева