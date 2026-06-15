Заводът "Алкомет" в Шумен разкри 160 нови работни места и нови производствени мощности за индустрии като автомобилостроенето, електромобилността и възобновяемата енергия с инвестиция за 70 милиона евро, съобщи Бойко Борисов в официалната си страница във Facebook.

Заводът "Алкомет" в Шумен продължава да разширява производството си и да инвестира в най-съвременни технологии, допълва лидерът на ГЕРБ.

"Такива проекти не се реализират в среда на политическа несигурност и икономически експерименти. Те са резултат от последователна политика за насърчаване на инвестициите, развитие на индустрията и подкрепа за българския бизнес. Политика, която провеждахме по време на трите правителства на ГЕРБ и продължихме в последния кабинет с мандат на ГЕРБ", пише още в публикацията.

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Борисов подчертава, че има нужда от повече производство, повече инвестиции и повече работни места, "защото силната икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които разширяват дейността си, създават заетост и дават перспектива на цели региони".

Редактор: Цветина Петрова