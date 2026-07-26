21-годишен мъж от берковското село Замфирово е в болница с тежки наранявания, след като катастрофира с автомобил, който по данни на полицията е бил откраднат часове по-рано от друго населено място в област Монтана, съобщи кореспондентът на БТА Цветомир Цветков.

Сигналът за тежкия инцидент е подаден около 9:00 часа вчера. Пристигналите на място полицейски екипи открили по таван обърната кола в нива край околовръстния път на Монтана, който е част от международния път Е79. В автомобила в безсъзнание бил намерен младият мъж.

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В хода на разследването служителите на МВР установили, че превозното средство е било противозаконно отнето през нощта от монтанското село Долно Белотинци. Колата е собственост на 41-годишна жена.

Проверката показала още, че младежът никога не е притежавал шофьорска книжка и е управлявал автомобила неправоспособен. Пострадалият е транспортиран в болница, където се лекува под лекарско наблюдение. Заради тежкото му здравословно състояние той не е задържан. По случая е образувано досъдебно производство за катастрофата и противозаконното отнемане на автомобила.

Редактор: Цветина Петкова