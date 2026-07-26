„С лъжата и лицемерието никога не направих компромис“. С тези думи Веси Цюрбюрг откровено говори пред Мон Дьо за принципите, които е следвала през цялата си професионална кариера, и за цената, която понякога идва с тях. Тя признава, че най-силно я разстройва отношението след раздялата с една медия – когато, въпреки че си „бил изряден“ и „си си вършил работата както трябва“, хората спират да отговарят на обажданията ти единствено защото си работил в „онази телевизия“. Цюрбюрг подчертава, че е напуснала по собствено желание, а не е била уволнена, и смята, че уважението между професионалисти се измерва с прост жест: „Редно е да върнеш обаждане на човека, който те е търсил“.

► Една икона на 90-те

Спомените ѝ от бурните 90-те години са изпълнени с носталгия. „Бяха едни прекрасни години. Неповторими“, казва Веси Цюрбюрг, връщайки се към времето, когато е била сред емблематичните лица на нощна София. Кариерата ѝ започва в гей бара на Кайо на улица „Юрий Венелин“, преминава през клуб „Спартакус“ с подкрепата на покойния Дуков, а по-късно я отвежда до легендарното „Червило“, където се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на фейсконтрола. Именно там, по думите ѝ, започва да изгражда усет към модата, марките и стила, а работата ѝ се превръща в много повече от това да решава кой да прекрачи прага на клуба. Цюрбюрг си спомня с усмивка и за разговорите с Христо Мутафчиев, който често се отбивал след репетиции, за да изпият по едно малко питие пред входа на „Червило“, както и за малкия си ритуал преди всяка смяна – още в таксито подреждала и слагала любимите си гердани, готова да слезе на жълтите павета така, както иска да бъде запомнена – със стил, самочувствие и внимание към всеки детайл.

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► Любов по… швейцарски

За съпруга си Зиги, Веси разкривам, че не е типичният швейцарец. „Той е дипломат. Живял е в 14 държави, срещал е различни култури, различни хора и затова има любопитството да открива хубавото навсякъде“, споделя тя. Двамата се запознават в бивш испански ресторант на столичната улица „Шипка“, а самата Веси признава с усмивка, че ѝ е била нужна почти година, за да научи правилно фамилията му – Цюрбрюг. Малко след това тя се разделя с нощния живот и се „пенсионира“ като емблематичното лице на фейсконтрола. Връзката им обаче преминава през изпитания. По онова време двамата не са женени, а дипломатът все още е в брак и пред него стои възможността да бъде изпратен на нова мисия. Съдбата обаче се намесва по неочакван начин – появява се възможност той да се пенсионира, вместо да поеме следващия си пост. „Той избра да остане“, казва Веси. След раздялата му със съпругата му двамата изграждат общия си живот в България – решение, което променя съдбата и на двама им.

Пълната версия на интервюто с Веси Цюрбюрг може да бъде гледана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.