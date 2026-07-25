Пастрокът на 11-годишната Наталия остава в ареста. Днес той се -изправи пред съда. Окръжен съд-Варна гледа мярката му за неотклонение.

Прокуратурата настоя да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража” заради високата степен на обществена опасност.

Преди заседанието Асен заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил. Каза и че се е грижел за момичето през тези 23 дни, в които бяха в неизвестност.

Наталия се прибра в родната си къща, близо 48 часа след като беше открита (ВИДЕО)

Припомняме, че издирваната в продължение на 24 дни 11-годишна Наталия беше намерена на 22 юни. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Facebook. Пастрокът ѝ Асен Симеонов, който я отвлече на 30 юни, беше задържан. Момичето и бившият партньор на майка му са открити пред хранителния магазин в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. В акцията участваха полицаи от Шумен и от Варна.

ВСИЧКО ПО СЛУЧАЯ С ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ДЕТЕТО ЧЕТЕТЕ ТУК

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