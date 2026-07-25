Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути атакуваха Саудитска Арабия с ракети и дронове в отговор на въздушните удари, нанесени от Рияд по стратегическия пристанищен град Ходейда, предаде Асошиейтед прес.

Това е поредната ескалация на напрежението около жизненоважни търговски маршрути в Близкия изток. Размяната на удари между хутите и саудитската армия се състоя и на фона на продължаващата борба, която САЩ и Иран водят за контрола върху Ормузкия проток.

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Военният говорител на хутите бригаден генерал Яхия Сария, заяви в предварително записано видеообръщение, че днешната атака е била насочена срещу обекти на „Арамко“ – най-голямата петролна компания в света, в градовете Янбу и Джизан.

Саудитска Арабия засега не е коментирала ударите на хутите. Службата за гражданска отбрана на кралството заяви, че днес в двата града на няколко пъти са били задействани сирените за въздушна тревога.

През последната нощ не бе съобщено за въздушни удари по Иран. САЩ атакуваха Ислямската република всяка нощ в продължение на близо две седмици и въпреки снощната пауза напрежението остава високо.

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Засилващото се напрежение в Червено море създава допълнителни рискове за международното корабоплаване, след като йеменските бунтовници обявиха, че затварят протока Баб ел Мандеб за свързани със Саудитска Арабия кораби. Баб ел Мандеб, който се намира на южния край на Арабския полуостров, е ключов транспортен възел, свързващ Червено море с Аденския залив. През него преминават около 12% от световната търговия, включително една четвърт от глобалния контейнерен трафик.

Хутите тази седмица атакуваха два саудитски петролни танкера в Червено море. В отговор въоръжените сили на Саудитска Арабия рано тази сутрин съобщиха, че снощи са нанесли удари по йеменския пристанищен град Ходейда. Говорител на хутите каза, че е било поразено градското пристанище, както и обекти на държавната телекомуникационна корпорация. Говорителят добави, че двама души са били ранени. Оглавяваната от Саудитска Арабия военна коалиция, която се сражава с хутите в Йемен, заяви, че не е нанасяла удар по пристанището, а по „легитимни военни цели“ в провинция Ходейда, които „са били свързани с заплахи за търговски кораби в Червено море“.

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Иранският външен министър Абас Арагчи призова Саудитска Арабия и хутите да се въздържат от военни конфронтации и да решат конфликта чрез „дипломация и диалог“.

„В Иран нощта премина спокойно“, написа тази сутрин в социалната мрежа Екс говорителят на иранското Министерство на здравеопазването Хосеин Керманпур.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което снощи не обяви нови удари, засега не е коментирало. Преди това американските военновъздушни сили атакуваха Иран в продължение на 13 поредни нощи.

Силите на САЩ вчера откриха огън по търговски плавателен съд в Оманския залив, след като корабът се опита да наруши подновената американска блокада на иранските пристанища. Същевременно иранската армия атакува съюзнически на САЩ страни в Залива.

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Посолствата на САЩ в страните от Близкия изток вчера предупредиха американските граждани, че възможностите за напускане на региона могат да станат още по-ограничени. Същевременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) призова жителите на съседните държави да не се доближават до военните бази, в които са разположени американски военни части.

По данни на иранското Министерство на здравеопазването от началото на войната в Ислямската република са били убити над 3400 души. САЩ съобщават за 18 загинали американски военнослужещи, а Израел за 24 цивилни жертви. Има данни и за малък брой убити цивилни в други страни в региона. Откакто „Хизбула“ започна да атакува Израел в знак на подкрепа към Иран, в Ливан са загинали над 4000 души и 38 израелски военни.

Редактор: Никола Тунев