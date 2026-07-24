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Американският президент поиска Рияд да признае Израел
Доналд Тръмп постави ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия – Рияд да признае Израел и да се присъедини към Авраамовите споразумения. Американският президент уточни, че програмата ще бъде само за мирни цели и няма да позволява обогатяване на уран.
Какво може да се очаква след обявяването на американско-саудитското споразумение за ядрената енергетика
Думите му внесоха допълнителна неяснота около споразумението, което беше подписано ден по-рано. Първоначалната информация беше, че то може да отвори пътя за обогатяване на уран в Саудитска Арабия. Това предизвика опасения от ядрена надпревара в Близкия изток и остра реакция в Израел.
Рияд досега настояваше, че няма да установи отношения с Израел без създаването на палестинска държава.
Саудитските власти все още не са отговорили на новото условие на Тръмп.Редактор: Станимира Шикова
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