Споразумението между САЩ и Саудитска Арабия, което има за цел да осигури на кралството ядрена програма за граждански цели, първоначално изглеждаше като дипломатическа победа за Рияд. Само няколко часа след обявяването му обаче американският президент Доналд Тръмп постави ключово условие.

След като заяви, че споразумението е „изцяло обвързано“ с нормализиране на отношенията между Саудитска Арабия и Израел, ето как изглежда настоящата ситуация.

Ще провали ли Тръмп споразумението?

След подписването на споразумението изглеждаше, че Саудитска Арабия най-сетне е успяла да реализира дългогодишната си амбиция да развие гражданска ядрена програма. Само няколко часа по-късно обаче Доналд Тръмп обяви ново условие чрез социалната си мрежа Truth social.

Тръмп одобри споразумение със Саудитска Арабия, което може да позволи на кралството да обогатява ядрено гориво

„Споразумението за гражданската ядрена енергетика, което е в процес на финализиране между Министерството на енергетиката на САЩ и Саудитска Арабия, ще бъде одобрено, но е изцяло обвързано с присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения“, заяви американският президент.

Снимка: Президентът на САЩ Доналд Тръмп и престолонаследника и премиер Мохамед бин Салман от Саудитска Арабия по време на двустранна среща в Овалния кабинет на Белия дом на 18 ноември 2025 г. във Вашингтон, Getty Images

Подписани през 2020 г., Авраамовите споразумения уреждат икономическото, търговското и сътрудничеството в областта на сигурността и доведоха до нормализиране на отношенията между Израел и три арабски държави – Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко.

Това условие на Тръмп може да се окаже непреодолима пречка за Саудитска Арабия, която многократно е заявявала, че ще признае Израел само ако бъде създадена независима палестинска държава – идея, на която се противопоставя израелският министър-председател Бенямин Нетаняху.

Тръмп заяви, че ядреното споразумение с Рияд изключва обогатяването на уран

„Ако Вашингтон се опита да наложи нормализиране на отношенията с Израел на Рияд, това едва ли ще завърши добре“, заяви пред "Франс пре"с анализаторът Екс Ей Хелиър от лондонския Кралски институт за обединени служби. „Имиджът на Израел никога не е бил по-негативен. Дали Саудитска Арабия би направила пълен обрат спрямо позицията, която поддържа през последните три, дори през последните тридесет години? Това е много малко вероятно“, добави той.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху приветства изявлението на Тръмп, като заяви, че евентуалното признаване на Израел от страна на Саудитска Арабия би представлявало „исторически пробив“.

Какъв е контекстът?

Развитието на ядрена енергетика е част от политиката на Саудитска Арабия да отговори на бързо растящото вътрешно търсене на енергия, като същевременно намали зависимостта си от въглеводородите. Според саудитското министерство на енергетиката това ще позволи повече от добивания петрол да бъде използван за продукти с по-висока добавена стойност и за износ.

Ако бъде одобрено от Конгреса на САЩ, споразумението ще донесе и значителни икономически ползи за американските енергийни компании и ще задълбочи още повече стратегическите отношения между Вашингтон и Рияд.

„Алтернативата не беше Саудитска Арабия без ядрени амбиции, а саудитска ядрена програма, зависима от руски или китайски вериги за доставки, без прозрачност за САЩ, без търговско участие на американската компания „Уестингхаус“ и без стратегически лостове за влияние“, заяви пред "Франс прес" саудитският експерт по сигурността Хишам Алганам.

Обявяването на споразумението идва и в момент, в който САЩ водят война срещу Иран – един конфликт, започнал до голяма степен заради опасенията около спорната иранска ядрена програма.

Според публикация на „Уолстрийт джърнъл“ в проекта на споразумението има клауза, която би позволила на американски компании да изградят завод за обогатяване на уран в Саудитска Арабия. Доналд Тръмп обаче изглежда опроверга тази информация, като написа в Truth Social: „Няма да има никакво обогатяване".

Американското министерство на енергетиката също не спомена подобна разпоредба и отказа да коментира въпроса пред "Франс прес".

Какви могат да бъдат последиците за региона?

От десетилетия международната общност е обезпокоена от разпространението на ядрени технологии и от риска гражданските ядрени програми да бъдат използвани за военни цели, което би могло да ускори регионална надпревара във въоръжаването.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио увери в четвъртък, че в споразумението ще бъдат включени „гаранции“ и че Саудитска Арабия възнамерява да развива единствено „мирна и гражданска“ ядрена програма.

Снимка: Getty Images

Според някои анализатори това споразумение е част от новата архитектура на сигурността, която започва да се оформя след войната с Иран.

„Общото послание е, че следвоенният Близък изток едновременно създава нов набор от правила за ядреното сътрудничество, гаранциите за сигурност и съперничеството между големите сили“, смята Хишам Алганам.

Редактор: Цветина Петрова