Доналд Тръмп заяви, че в рамките на споразумението за развиване на ядрена енергетика за граждански цели между САЩ и Саудитска Арабия няма да се извършва обогатяване на ядрен материал.

Той подчерта, че сключването му е обвързано с присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения – договореностите, сключени с посредничеството на Вашингтон по време на първия мандат на Тръмп, имащи за цел нормализиране на дипломатическите и икономическите отношения с Израел, предаде "Ройтерс".

Споразумението между САЩ и Саудитска Арабия, което позволява на кралството да изгради ядрени реактори с американска технология, предизвика опасения в Израел, че в Близкия изток може да започне надпревара във въоръжаването.

Тръмп одобри споразумение със Саудитска Арабия, което може да позволи на кралството да обогатява ядрено гориво

Амеирканският министър на енергетиката Крис Райт и саудитският му колега принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд подписаха договора, заедно с двустранно споразумение за гаранции, пише в прессъобщение на енергийното ведомство във Вашингтон.

Споразумението „съответства на договорите за неразпространение на ядреното оръжие, залегнали в Закона за ядрената енергия на САЩ, които са сред най-строгите в света. Саудитска Арабия отдавна казва, че ако не осъществи партньорство със САЩ, би могла да си сътрудничи с Китай или Русия, които прилагат различни стандарти за неразпространение“, се добавя в текста.

Министерството на енергетиката посочи, че споразумението ще бъде представено в Конгреса. Членовете на законодателния орган имат право да гласуват съвместна резолюция, с която да се противопоставят на документа. Ако подобен вот не се състои или се състои, но не получи достатъчна подкрепа, споразумението ще влезе в сила автоматично след изтичането на 90-дневен срок.

Редактор: Цветина Петрова