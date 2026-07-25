Подкрепяните от Иран йеменски хути обявиха днес ракетна атака срещу южния саудитски град Джизан, съобщи медията на групировката "Ансаролла" в социалната мрежа Telegram.

По-рано през деня Саудитска Арабия издаде кратки предупреждения към жителите на Джизан и Янбу, след като бунтовниците се заканиха да отвърнат на удар срещу кралството заради атаки, извършени през изминалата седмица.

Припомняме, че на 23 юни хутите съобщиха, че са нанесли удари с ракети и дронове по два саудитски петролни танкера в Червено море. Беше обявено морско ембарго срещу кралството на фона на войната между САЩ и Иран. В изявление, публикувано в Telegram, хутите заявиха, че са „провели качествена военна операция, насочена срещу два саудитски петролни танкера, които са нарушили блокадата“, като посочиха имената на корабите – Encelia и Layla.

Редактор: Дарина Методиева