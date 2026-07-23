Йеменските бунтовници хути съобщиха, че са нанесли удари с ракети и дронове по два саудитски петролни танкера в Червено море. Беше обявено морско ембарго срещу кралството на фона на войната между САЩ и Иран.

В изявление, публикувано в Telegram, хутите заявиха, че са „провели качествена военна операция, насочена срещу два саудитски петролни танкера, които са нарушили блокадата“, като посочиха имената на корабите – Encelia и Layla.

По-рано британската организация за наблюдение на морската сигурност UKMTO съобщи за атаката, предаде АФП. „Капитанът на танкера съобщава, че корабът е бил ударен от неизвестен снаряд, който е предизвикал пожар на борда, с който екипажът в момента се бори“, се посочва в изявление на UKMTO относно инцидента, станал на 70 морски мили югозападно от Ал-Шукайк.

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Кораб, принадлежащ на саудитска компания, е бил ударен по време на преминаването си през Червено море. Това съобщиха саудитските държавни медии, позовавайки се на официален източник, след като йеменските бунтовници хути заявиха, че са нанесли удари по танкери във водния път.

Източникът, цитиран от държавната Саудитска информационна агенция, заяви, че „корабът ENCELIA, принадлежащ на саудитска компания, е бил атакуван, докато плавал в Червено море, в резултат на което е възникнал пожар в носовата част на кораба“, но че всички членове на екипажа са в безопасност.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши йеменските бунтовници хути с „мащабен военен удар“, след като те извършиха ракетни и дронови атаки срещу петролни танкери в Червено море, предаде АФП. „Съединените щати ще държат Иран отговорен, тъй като хутите са негово прокси. При нови атаки от страна на бунтовниците Иран ще понесе мащабно военно наказание, както, разбира се, и самите хути“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

► Рубио: Иран подмами хутите към атаки в Червено море

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че йеменските хути са били „подмамени“ от Иран да атакуват корабоплаването в Червено море. „Хутите в по-голямата си част постъпиха разумно и останаха извън всичко това по време на конфликта, но сега очевидно са били подмамени да се намесят, като атакуват Саудитска Арабия и нейните кораби“, каза Рубио в кулоарите на срещата на върха на страните от Югоизточна Азия в Манила.

„Надявам се, че ще предприемат стъпки към деескалация, защото, честно казано, хутите бяха въвлечени в това от иранците“, заяви той пред журналисти.

► ЕС осъди нападението на хутите

Европейският съюз осъди като „неприемливо“ нападението на йеменските бунтовници хути срещу саудитски петролен танкер в Червено море и призова за прекратяване на „опасната ескалация“. „Хутите трябва незабавно да прекратят всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от АФП.

Калас подчерта още, че „неотдавнашните заплахи на йеменските хути да наложат морска блокада на Кралство Саудитска Арабия представляват пряка заплаха за регионалната стабилност и опасна ескалация“.

Редактор: Дарина Методиева