Свързаните с Иран йеменски бунтовници хути потвърдиха, че са извършили военна операция с балистични ракети и дронове срещу международното летище в Абха, Саудитска Арабия, съобщи "Ройтерс".

В телевизионно изявление военният говорител на хутите Яхия Сария каза, че нападението е било в отговор на ударите срещу международното летище в йеменската столица Сана, които според хусите са били нанесени от Саудитска Арабия.

По-рано днес международно признатото правителство на Йемен, подкрепяно от Саудитска Арабия, обяви, че е нанесло удари по летището в Сана, контролирано от хутите, за да попречи на ирански самолет да кацне там, предаде "Франс прес".

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Говорителят на хутите отправи предупреждение към авиокомпаниите да избягват прелитане през саудитското въздушно пространство, докато не бъде вдигната „блокадата“ на летището в Сана.

Близкоизточната военна коалиция, намираща се под саудитско ръководство, съобщи по-рано днес, че е прехванала балистични ракети, изстреляни от хутите и насочени към южната част на Саудитска Арабия, предаде "Франс прес".

Редактор: Цветина Петрова