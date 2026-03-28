Точно месец от началото на конфликта в Близкия Изток, йеменските хути се включиха във войната. Израел обяви, че към тяхна територия е изстреляна ракета, която са прихванали. По-късно хутите потвърдиха, че са атакували страната. И се заканиха че ще продължат, докато продължава агресията срещу Иран.

Израел обяви, че силите ѝ са прихванали ракета от Йемен 15 минути след изстрелването ѝ. Включването на хутите разширява конфликта. В изявлението си подкрепяната от Иран групировка обяви още, че няма да позволи използването на Червено море „за агресията на Съединените щати и Израел“.

„Йеменските въоръжени сили, с Божията помощ и упование в Него, проведоха първата си военна операция. Тя включваше залп от балистични ракети, насочени към военни цели на израелския враг в южната част на окупирана Палестина“, съобщи говорителят на въоръжените сили на хутите Яхия Сареа.

От 2023-та до 2025-та хутите обстреляха над 170 кораба в Червено море и предизвикаха сериозни проблеми в морския транспорт. Междувременно Саудитска Арабия каза, че 12 американски войници са ранени, след атака с дрон срещу военновъздушна база на тяхна територия. Най-малко двама са пострадали тежко. Обстрел е имало и в Кувейт. Повредени са радарните системи на летището в столицата.

Междувременно Доналд Тръмп заплаши, че при необходимост Съединените щати няма да се отзоват на помощ на съюзниците от НАТО. Той е недоволен от отказа на редица европейски страни да участват във военната кампания на Израел и Съединените щати в Иран.

„Войната винаги е рискована. Но мисля, че огромна грешка беше, когато НАТО не дойде. Те просто не бяха там. Можем да си спестим много пари. Защото харчим стотици милиарди годишно за НАТО, за тяхната сигурност. И ние винаги щяхме да бъдем до тях при нужда. Но сега, въз основа на действията им, предполагам, че не е нужно да бъдем. Нали? Защо да се отзовем за тях, ако те не се отзовават за нас?“, попита реторично Тръмп.

На събитието в Маями, организирано от държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, Тръмп каза още, че „Куба са следващите“, без да уточнява какво означава това.

