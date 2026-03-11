Два пъти са разговаряли президентите на Русия и Иран за една седмица. На фона на продължаващата размяна на въздушни удари между Израел и САЩ от една страна и Иран от другата страна, руският президент Владимир Путин се опитва да се позиционира като световен миротворец.

Това едва ли ще е лесно, предвид факта, че именно той започна военната инвазия в Украйна през 2022 г. Москва призовава за дипломатическо разрешение на конфликта в Близкия изток.

Въпреки наличието на стратегическо партньорство между Русия и Иран, въпросите за обща отбрана не са част от него. Въпреки това, Путин изрази подкрепа за режима в Техеран и предложи да бъде медиатор в разрешаването на конфликта.

В понеделник, в разговор с американския президент Доналд Тръмп, руският държавен глава е предложил идеята в разрешаването на конфликта да бъдат включени лидери и държавни глави от Персийския залив, включително президентът на Иран.

В разговор с Тръмп: Путин предложи решения за конфликта с Иран

За Москва това е шанс да затвърди позициите си в Близкия изток и да се позиционира като влиятелна сила. Това би било шанс за задълбочаване на отношенията по оста Москва - Вашингтон.

На този фон, има спекулации за омекотяване на нефтените санкции срещу Русия. Това би довело до подобряване на руската икономика. Украинският президент Володимир Зеленски изрази мнение, че това би било "сериозен удар" срещу Киев и призова Доналд Тръмп да не го прави.

Редактор: Мария Барабашка