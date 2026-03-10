Американският президент Доналд Тръмп заяви, че по-рано през деня е провел „много хубав разговор“ с руския си колега Владимир Путин за Украйна и конфликта в Близкия изток.

Кремъл определи диалога като „делови и искрен“ и обобщи, че Тръмп за пореден път е изразил заинтересованост от това войната в Украйна да приключи скоро. Путин, на свой ред, е направил няколко предложения за приключване на конфликта с Иран.

Кремъл: Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна

В понеделник руският президент използва кризата в Близкия изток и предложи Москва да възобнови доставките на газ и петрол за Европа. Пред репортери във Флорида, Доналд Тръмп обяви, че администрацията му обмисля премахване или разхлабване на петролните санкции срещу „някои държави“.

„Важно е да не отслабваме натиска върху Русия и да не ѝ помагаме да напълни военната си каса, използвайки настоящата ситуация с повишените цени на петрола и газа. Ето защо трябва да продължим с нашите санкции, прилагайки ценовия таван на Г-7 и преминавайки към забрана на морските услуги. Обсъдихме позицията на САЩ по този въпрос и те в общи линии също са съгласни с подхода”, коментира европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис.

