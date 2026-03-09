Американският президент Доналд Тръмп се е обадил на руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят Иран и Украйна. Това предаде "Ройтерс", като се позова на съобщение от Кремъл.

Телефонният разговор е продължил около час и е бил конструктивен - делови и искрен, съобщиха от Кремъл.

Тръмп: Путин се съгласи, че конфликтът между Израел и Иран трябва да приключи

Според официалното съобщение от Москва Тръмп за пореден път е изразил своята заинтересованост конфликтът в Украйна да приключи скоро. На свой ред Путин е направил няколко предложения как да бъде приключен бързо конфликтът с Иран.

