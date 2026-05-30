Голям пожар избухна в цех за преработка на пластмаса между Стара Загора и село Хрищени. Сигналът е подаден около 16:15 ч.

Изцяло опожарен е цехът за преработка на пластмаса, заедно с машините.

Над осем екипа на пожарната се опитват да локализират огъня, за да не се разпространи към автокъщи, автоморги и други складове и производствени бази. Основният проблем е вятърът.

На място са осигурени и водоноски от Община Стара Загора.

В района има силно задимяване. Гражданите се призовават да предприемат предпазни мерки:

- да затворят прозорците на домовете си, особено ако се намират по посока на вятъра;

- да ограничат престоя на открито, тъй като при горене на пластмаса се отделят токсични и опасни за здравето вещества;

- да запазят спокойствие и да следят официалната информация от институциите.

РИОСВ – Стара Загора започва допълнителни измервания на качеството на въздуха. По данни на инспекцията горят 50 тона отпадъци. Екипи на РИОСВ и Регионалната лаборатория – Стара Загора са на терен. Мониторингът ще продължи няколко последователни дни, като ще се проследява динамиката на показателите в района на пожара и в близките населени места.

По указание на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова се разполага мобилна автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух. Тя ще бъде позиционирана в най-близкото до пожара населено място и ще извършва непрекъснати измервания на показателите за качество на въздуха.

По първоначални данни най-близкото населено място – село Хрищени, се намира на приблизително 4 километра от площадката. Към момента няма данни димният облак от пожара да се придвижва в посока към населеното място, съобщават още от РИОСВ.

Компетентните институции препоръчват на гражданите в близост до района на пожара да ограничат престоя на открито и да не напускат домовете си, освен при необходимост, до овладяване на ситуацията.

Експертите на РИОСВ – Стара Загора следят развитието на ситуацията в координация с органите на пожарната безопасност и защита на населението и останалите компетентни институции.

От МОСВ уверяват, че ще информират своевременно обществеността за резултатите от извършваните измервания и развитието на обстановката.