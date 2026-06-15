Кадър: Профил на Володимир Зеленски в Instagram
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Над 60 руски ракети са ударили Киев и Харков тази нощ, има загинали и ранени
Над 60 руски ракети са ударили Киев и Харков тази нощ. По Украйна са били изстреляни общо 70 ракети и 611 дрона. Към този момент има данни за 28 ранени и четирима загинали в столицата. Това съобщи президентът Володимир Зеленски в Instagram.
"Руски уския удар по Киево-Печорската лавра подпали Успенският събор – църква, чиято история започва още през XI век. Това е един от най-големите руски престъпления срещу християнската култура днес", написа още президентът на Украйна. Той допълни, че огънят е потушен.
Руски удар по Киев уби 12 и рани 90 души
В Харков руснаците са нанесли повторен удар по спасателите, които гасили пожар на мястото на удара по предприятие. Петима души са загинали, а девет са били ранени.
Най-малко 13 загинаха при мащабна руска атака срещу Украйна
В Днепър Русия е нанесла удар по територията на железопътна гара, колеж и предприятия.
Загинали и десетки ранени при руски удари над Киев
Удари е имало и по други градове и общини. Под обстрел са били подложени Киевска област, Днепропетровска област, Донецка област, Запорожие, Сумска област и Николаевска област.
"Така Русия показва на света намерението си да продължи войната. Много важно е отговорът на страните от Г-7, които сега се събират на среща на върха, да бъде решителен и съдържателен: повече натиск върху агресора, повече помощ за Украйна с противовъздушна отбрана, преди всичко с противоракетна защита", коментира още Зеленски.Редактор: Цветина Петрова
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