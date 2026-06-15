Ясно е, че трябва да има съкращаване на разходи, това ни беше казано и от Европа. А това трябва да се случи и в условия на инфлация, което е сложна задача. Такава позиция изрази социологът от „Мяра” Яница Петкова в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

По нейни думи мястото на синдикатите за бюджета е много важно, а по отношение на държавната план-сметка още нямаме информация какво ще включва тя.

Според социолога от „Галъп” Петко Петков е тревожно, че толкова дълго се бави бюджетът. Той допълни, че не се коментира темата за съкращаване на разходите от силовите министерства. Според него „ще се взима” от по-уязвимите социални групи.

Оправдано ли е свиването на разходите на администрацията в Бюджет 2026?

Според Петкова ще има съкращаване в министерствата на незаетите позиции. Петков смята, че в силовите министерства трябва да има съкращения в административната част, но не и за служителите, които са на терен. По негови думи трябва да се увеличат заплатите във ведомства като здравното министерство, Министерството на труда и социалната политика и други.

Социолозите коментираха още дали Румен Радев вече е успял да влезе в ролята си на премиер, излизайки от тази на президент. Петрова посочи, че той лека-полека успява да влезе в този образ, като за разлика от други премиери, изявите са му са по-редки, думите и посланията са по-ограничени, търси се точният момент за тях. Според нея хората все още обаче приемат Радев като президент. Петков също смята, че премиерът вече е влязъл в настоящата си роля.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова