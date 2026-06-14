Тя работи буквално под прицел. Нейната сила са човешките истории насред война и хаос, особено в Близкия изток. Арва Деймън беше в България за годишната среща на "World Press Institute" и Асоциацията на европейските журналисти.

"Попаднах във военната журналистика случайно. Аз съм наполовина американка и наполовина сирийка. Прекарах по-голямата част от живота си в Мароко и Турция, а когато се случиха атентатите от 11 септември, бях в Ню Йорк и видях дехуманизацията. Тя се разгърна и обхвана една по-широка война към всеки, който се смята различен. Така реших, че трябва да стана журналист. Не съм учила журналистика”, споделя Арва.

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"След като отразявах войни в продължение на повече от 20 години, станах по-цинична. Много по-трудно прощавам. Войната те лишава от всичко и остава само какъв човек си всъщност. Първата война, която отразявах, беше в Ирак през 2003 г. В началото нямаше толкова страх, колкото всъщност трябваше да има”, спомня си журналистката.

Тя разказва кое е най-страшното нещо, което е правила като журналист. "Беше преди изборите в САЩ през 2016 г. Първоначалният ни план беше да влезем в иракските специални части. Да направим репортаж, а след това новините да бъдат обхванати от изборите. Влязохме, но отряда беше нападнат от засада. Бяхме под обсада на „ИДИЛ” в продължение на ден и половина", разказва Арва Деймън.

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"Искам да греша, но не смятам, че конфликтът в Близкия изток ще приключи скоро. САЩ и Израел са твърде мощни сили. Има много причини, поради които зоната е останала място на конфликти. Голяма част от тях са за власт", заяви военният кореспондент.

Целия разговор гледайте във видеото.

Репортер: Саня Петкова

Редактор: Никола Тунев