Социалните мрежи преливат от съдържание, генерирано с изкуствен интелект (AI), и все по-често ни е трудно да различим кое изображение е истинско и кое - не. Освен хумор обаче, зад кадрите понякога се крие и опит за политическо дискредитиране. А неведнъж сме ставали свидетели на това как политици - осъзнато или не, атакуват опонентите си със снимки, които са създадени чрез AI. Какъв обаче е търсеният ефект и успяват ли да заблудят обществото с дезинформация?

Журналистът Георги Марчев посочи, че политиците имат нужда да убеждават избирателите в своите тези. Когато обаче те са неверени, на помощ идва ИИ, за да създаде свят, в който те са прави, каза още той. Когато светът около теб не отговоря на твоите послания или не е изпълнен достатъчно с факти, ти си ги измисляш, коментира още журналистът. Също така допълни, че макар хората да знаят, че гледат нещо измислено, продължават да вярват, ако това отговаря на тяхната глесна точка.

Фалшиво видео вкара в любовен романс Илон Мъск и Джорджа Мелони

Виктория Спасова, журналист от factcheck.bg, коментира изображението с Ивайло Мирчев с момиче от екипа им - Десислава Николова, показано от Станислав Балабанов. Тя каза, че още в първия момент ѝ е направило впечатление, че самата композиция на снимката - двамата гледат директно в камерата, има добро осветление и не прилича на кадър, в която двама души кирят нещо. Тя каза, че се търси дали образите са се появявали някъде другаде - в случая с Мирчев и Николова кадрите са от техни отделни медиини участия. Също така се забелязват различия в значката на Николова, която трябва да е една и съща.

Спасова каза, че много често се срещат политици, които споделят кадри, направени с AI.

Репортер: Саня Петкова

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова