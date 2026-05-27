Министърът на културата Евтим Милошев и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев проведоха работна среща за устойчивото развитие на професионалните музикални състави към обществената медия. В разговора бяха очертани конкретните стъпки за осигуряване на дългосрочна стабилност и ясно регламентиран статут на съставите.

Експерти от Министерството на културата в момента анализират два възможни модела за устойчиво финансиране на дейността на съставите, като целта е да бъде избран вариант, който гарантира предвидимост, развитие и защита на професионалния им статус.

Министърът на културата се ангажира темата да бъде с приоритет в работата на ведомството, както и да се проведат допълнителни разговори с представители на музикантите и професионалната общност, за да бъде изработено решение, което отговаря на реалните нужди на съставите и на обществената мисия на БНР.

Проблемът с музикалните състави към общественото радио е на повече от 10 години, като липсата им на статут ги поставя в ситуация на ограничено финансиране.

