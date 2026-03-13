Музикалните състави на БНР, които от дни са в тих протест, се срещнаха със служебния министър на културата Найден Тодоров. Те настояват за промяна в начина, по който се финансира тяхната дейност. За криза с парите заговориха също директорите на големи театри и предупредиха, че някои са пред затваряне.

На срещата с музикантите беше намерено решение. То ще дойде с промяна в Закона за радиото и телевизията. Така музикантите вече ще бъдат приравнени с други културни институти като филхармониите и оперните театри, например. В началото на април предстои нова среща, на която финално да обсъдят промените. На въпроса кога обаче музикантите ще възобновят концертните си изяви към момента няма ясен отговор.

„Ние днес дадохме началото на нещо, което трябваше да се случи преди повече от 10 години”, категоричен беше Слав Славчев, който е първи обоист на Симфоничния оркестър на БНР.

Как държавата ще подкрепи независимите артисти

Предложението, около което всички си стиснаха ръцете – обединяването на радио съставите в културни институти. „Тези състави, когато функционират като културна институция, ще имат правото на собствен бюджет по бюджетна програма, която е към БНР и която ще се гласува от парламента. Тоест те се явяват второстепенен разпоредител на бюджет”, обясни Найден Тодоров.

Докладът за промяна в закона трябва да бъде внесен в Комисията по култура и медии. „Моята работа е с колегите да подготвим тази промяна, за да може без значение кой е министърът на културата, законът да бъде променен”, посочи служебният министър.

„С готовите текстове бихме могли още след изборите да получим адекватно финансиране”, каза Славчев.

В сегашния вариант на Закона за радиото и телевизията музикалните състатви на БНР не са конкретизирани.

Директори предупреждават за риск от затваряне на театри

„Законът никога не е обръщал специално внимание на музикалните състави, тъй като ние сме преди всичко радио. Именно заради това финансирането им е създавало проблеми във времето”, подчерта генералният директор на БНР Милен Митев.

„Едно от големите затруднения е за турнетата - трябва да се налее бензин, за да може да се придвижим до съответния град, трябва да си платим наема на салоните”, каза директорът на театър „Българска армия” Мирослав Пашов.

„Нямаме пари за материали - желязо, дърво, външни услуги, специфичен декор, реквизит, платове за костюми”, добави заместник-директорът на Младежкия театър Делян Тодоров.

„Ние сме готови с няколко варианта за промени във финансирането на сценичните изкуства, така че Министерството на културата да спре да бъде преразрпределител между финансовото министерство и театрите”, категоричен е ресорният министър.