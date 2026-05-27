Премиерът Румен Радев коментира незаконното строителство във Варна, при което бяха открити около 100 дка незаконни постройки. По думите му случаят е обвързан с процеси, насочени срещу националната сигурност на България.

Той припомни, че преди година именно от Варна, в качеството си на държавен глава, е поставил публично въпроса защо ДАНС е издала принудителна административна мярка срещу украински гражданин, свързан с групировката „Куб“, инвеститор на постройките, след което е бил изгонен от страната, а само две седмици по-късно шефът на ДАНС е отменил собствената си заповед. Премиерът определи това като „прецедент“, подчертавайки, че „такова нещо никога не се е случвало в историята на службата“.

Припомняме, че при съвместна акция на полицията и Община Варна разкри мащабно незаконно строителство в местността „Баба Алино“, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които - многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти, има и задържани.

Премиерът допълни, че още тогава е задал въпросите „кой, защо, с каква цел и в чий интерес?“, като е изпратил и официално питане до ДАНС, но не е получил отговор от нито една институция. По думите му не е последвала реакция и от областната или общинската власт. „Ето че година по-късно вече се сблъскваме с една много по-широка, разгърната и дълбока дейност“, заключи той.

