Курбан Байрам е един от най-значимите празници в ислямския свят, който се отбелязва от милиони мюсюлмани по целия свят. Той е свързан с вярата, жертвоприношението и споделянето с нуждаещите се, като символизира милосърдие, благодарност и общностна солидарност. Празникът има и силно социално значение, тъй като събира семействата и насърчава помощта към хората в по-трудно положение.

Курбан Байрам започва с празнична сутрешна молитва (байрам намаз), която се извършва в джамиите и на открити молитвени места. Още преди изгрев вярващите се изкъпват, обличат най-хубавите си дрехи и се отправят към общата молитва, която събира цялата общност.

Курбан Байрaм: Мюсюлманите в България отбелязват втория голям религиозен празник за годината

След молитвата традиционно започва жертвоприношението (курбан), което се извършва от тези, които имат възможност. Месото се разделя на три части – за семейството, за роднини и съседи, и за хора в нужда. Така празникът поставя началото на дни, посветени на споделяне, милосърдие и взаимопомощ.

Според Google Trends интересът към Курбан Байрам у нас нараства с наближаването на датата на отбелязването му - 26 май.

През 2026 г. се отбелязва около 27 май, като в някои държави празнуването може да започне вечерта на 26 май или да продължи до 28-29 май според наблюдението на луната. Празникът се чества в десетки страни по света, особено в мюсюлманските държави. В над 80 държави е официален или признат празник.

В исторически план Курбан Байрам (Ид ал-Адха) започва да се празнува още в ранните години на исляма през VII век, като неговата основа е свързана с религиозната традиция за пророка Ибрахим (Авраам). Според преданието, Бог изпитва неговата вяра, като му нарежда да пожертва сина си Исмаил, а в последния момент жертвата е заменена с овен. Този сюжет се превръща в основа на ритуала и символиката на празника.

Първоначално празнуването е било тясно свързано с религиозните практики в Мека и ранната мюсюлманска общност в Арабския полуостров. С разпространението на исляма празникът постепенно се установява като общо религиозно задължение (сунна), отбелязвано от мюсюлманските общности във всички нови територии.

Още от най-ранните векове основните елементи на празника се оформят ясно – сутрешната обща молитва, последвана от жертвоприношението и раздаването на месото на нуждаещи се. Така още в класическия ислям Курбан Байрам придобива формата, която в основни линии се запазва и до днес, като съчетава религиозен ритуал, общностно събиране и социална солидарност.

В исторически план Курбан Байрам не е прекъсван като религиозна традиция в исляма, но в отделни периоди и региони е бил подложен на ограничения и затруднения, най-често свързани с политическа власт, войни или държавна политика спрямо религията.

В Османската империя празникът се отбелязва свободно и е част от официалния календар, но в някои кризисни периоди – като войни, икономически трудности или епидемии – жертвоприношенията и масовите събирания са били ограничавани или регулирани по санитарни и административни причини.

През XX век най-сериозните ограничения се наблюдават в държави с политики на строг секуларизъм или атеистичен режим. В някои комунистически страни на Балканите и в Централна Азия публичното религиозно честване е било силно ограничено, а на места – фактически изтласкано в частната сфера. В тези условия празникът е продължавал да съществува основно в семействата и малките общности, често без открити ритуали.

В съвременната епоха ограниченията са по-скоро свързани с административни и санитарни правила (например контрол върху клането на животни в градска среда), но не и с забрана на самия празник.

Любопитни факти около Курбан Байрам (Ид ал-Адха)

1. Името има „смесен“ произход

„Курбан Байрам“ не е арабско име в чист вид. То е комбинация от:

⇒ „курбан“ – арабска дума за жертва

⇒ „байрам“ – тюркска дума за празник

Така буквално означава „празник на жертвата“.

2. Датата се мести всяка година

Празникът се определя по ислямския лунен календар и започва на 10-ия ден от месец Зул-хиджа. Затова всяка година се пада на различна дата по григорианския календар и се измества назад с около 10-11 дни.

3. Свързан е с хаджа (поклонението в Мека)

Курбан Байрам бележи кулминацията на хаджа - едно от петте основни задължения в исляма. Хиляди поклонници в Мека извършват ритуали, а празникът се чества от мюсюлмани по целия свят едновременно.

4. Жертвоприношението има строго разпределение

Месото от жертвеното животно традиционно се разделя на три части:

⇒ за семейството

⇒ за роднини и съседи

⇒ за бедни и нуждаещи се

Това превръща празника и в акт на социална помощ.

5. Има древни корени преди исляма

Историците смятат, че част от ритуалите са съществували още в предислямска Арабия, а след това са били включени и осмислени в ислямската традиция.

6. Един от най-големите празници в света

Курбан Байрам се празнува от стотици милиони мюсюлмани и е един от най-мащабните религиозни празници в глобален мащаб - с едновременни молитви, събирания и благотворителност.

7. Празник на милосърдието

Освен религиозен ритуал, той има силен социален смисъл - подпомагане на бедни хора, семейна сплотеност и общностна солидарност.

По света днес живеят приблизително 1,9 до 2 милиарда мюсюлмани, което ги прави втората по големина религиозна общност в света след християнството. Те са разпространени в над 120 държави, като в около 50 от тях са мнозинство от населението.

Най-големите мюсюлмански общности се намират в Азия и Африка. Сред държавите с най-много мюсюлмани са Индонезия, Пакистан, Индия (като значително малцинство), Бангладеш, както и страни от Близкия изток и Северна Африка като Египет, Турция, Иран и Саудитска Арабия. Големи общности има и в Европа, включително на Балканите, както и в държави като Франция, Германия и Великобритания.

Въпреки че основният религиозен смисъл на Курбан Байрам е един и същ навсякъде, начинът на празнуване се различава в различните региони. Общото включва сутрешната празнична молитва, жертвоприношението и раздаването на месото на нуждаещи се, като тези елементи се спазват от всички мюсюлмански общности.

Разликите са предимно културни и организационни. В Близкия изток празникът е по-религиозно съсредоточен, докато в Турция и на Балканите има силен семеен и обществен характер. В Южна Азия той се отбелязва изключително масово, с големи събирания и пазари за животни, а в Европа практиките често са съобразени със законови и санитарни изисквания, като жертвоприношението се извършва в лицензирани обекти.

Въпреки тези различия, навсякъде Курбан Байрам остава празник на вярата, споделянето и социалната солидарност.

В България мюсюлманите са най-голямата религиозна малцинствена общност и съставляват приблизително около 10% от населението, или около 630-640 хиляди души според последното преброяване. Те са втората по големина религиозна група в страната след източното православие.

Мюсюлманската общност в България е етнически разнообразна. Тя включва основно български турци, помаци (българомохамедани), както и част от ромската общност. Най-големи концентрации има в Североизточна България - области като Разград, Шумен, Търговище и Силистра, както и в Родопите - особено в Кърджали и Смолян.

По данни от последното преброяване мюсюлманите в България наброяват около 638 000 души, като в някои общини те са мнозинство. В редица райони религията е тясно свързана с ежедневния живот, местните традиции и културната идентичност.

Въпреки че са разпределени неравномерно в страната, мюсюлманите в България са напълно интегрирана част от обществото и участват във всички сфери на обществения и икономическия живот. Официално в страната има и стотици действащи джамии, а религиозните празници като Рамазан Байрам и Курбан Байрам се отбелязват широко в общностите.

Днес мюсюлманите в България съжителстват с останалите религиозни групи в условия на религиозна свобода, като традиционно поддържат силни семейни и общностни връзки, особено в по-малките населени места и смесените региони.

Редактор: Цветина Петкова