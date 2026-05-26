Испански гражданин, евакуиран от круизния кораб MV Hondius и изолиран в болница в Мадрид, е дал положителен тест за хантавирус, съобщи испанското министерство на здравеопазването в понеделник. Това е вторият испанец на борда на кораба, който е дал положителен тест, съобщи CNN.

Пациентът е един от 14-те испанци, които са били на MV Hondius. Те са под карантина в Централната болница за отбрана „Гомес Уля“ в Мадрид от 10 май.

Властите заявиха, че пациентът е близък контакт, идентифициран чрез епидемиологичното наблюдение, активирано след първоначалното откриване на огнището на круизния кораб.

След потвърждаването на случая, пациентът е преместен в изолационното отделение на болницата, където ще остане под специализирано медицинско наблюдение.

Здравното министерство се опита да успокои обществеността, заявявайки че случаят е открит в рамките на вече съществуващата система за изолация и контрол. Следователно, това не променя нивото на риск за населението като цяло, нито променя предприетите в момента епидемиологични мерки за реагиране, пише още CNN.

Здравните власти от няколко страни проследят и се опитват да овладеят огнището на хантавирус, след като трима пътници починаха след отплаването на кораба MV Hondius от Аржентина през април.

Десетки пътници слязоха от кораба на отдалечения остров Света Елена в южната част на Атлантическия океан в края на април, докато останалите пътници напуснаха кораба на испанските Канарски острови през май, преди да бъдат откарани обратно в страните, от които са. Членовете на екипажа по-късно слязоха от кораба в Нидерландия.

Експерти по инфекциозни болести заявиха пред CNN, че пътниците на борда на кораба от началото на май са в прозореца, когато е най-вероятно да развият симптоми. „Никой няма да се изненада, ако има и други, които дадат положителен тест през предстоящата седмица“, каза тогава д-р Исак Богоч, специалист по инфекциозни болести и професор в Университета в Торонто. Средният инкубационен период за вируса (времето между инфекцията и развитието на симптомите) е приблизително три седмици, според неговото изследване. Може да отнеме до шест седмици, преди симптомите да се появят, поради което повечето страни наблюдават пътниците в продължение на минимум 42 дни, считано от деня, в който са слезли от кораба.

