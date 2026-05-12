Испанец, евакуиран от круизния кораб „Хондиус“, е дал положителна проба за хантавирус, съобщиха здравните власти в Испания. Мъжът е поставен под карантина в Мадрид, където се наблюдава състоянието му.

Останалите 13 испански пътници от кораба, които също са изолирани в същото военно лечебно заведение, са с отрицателни тестове и не показват признаци на инфекция.

От здравното министерство уточняват, че заразеният не е проявявал симптоми и е в стабилно състояние, като му се правят допълнителни изследвания.

Междувременно бе съобщено и за други случаи сред пътниците. Френска гражданка е дала положителна проба и състоянието ѝ се влошава, а преди това заразен е бил установен и американски гражданин.

Корабът „Хондиус“, на който бе установено огнище на вируса, направи кратък престой на остров Тенерифе, където бяха извършени последни евакуации на пътници и част от екипажа. След това плавателният съд е отплавал обратно към Нидерландия.

