Мнозинството, с това което реши в новия парламентарен правилник, доказва, че не разбира какво означава парламент. Това заяви в предаването „Челюсти” политологът доц. Татяна Буруджиева.

„За тях парламентът е една говорилня, която трябва да бъде със запушена уста, за тях това е „техният парламент” и едва ли не, може и без опозицията. Демонстрира се неразбиране какво е парламент”, категорична беше доц. Буруджиева. По отношение на заплатите на депутатите, тя каза, че всеки път, когато започне да работи парламентът, те започват да се разправят за заплатите си.

Ще изпълни ли властта обещаните приоритети

„За правилника на този парламент и за духа на промените, голяма роля играе личността на премиера Радев. Той непрекъснато проявява едно невероятно пренебрежение, бих казала унизително отношение към парламента, което е изключително вредно”, коментира политологът проф. Румяна Коларова.

Още за работата на новия парламент и коментарите на политолозите за новия правилник, чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова