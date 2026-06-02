Две коли, собственост на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров, изгоряха тази нощ пред дома му. От МВР потвърдиха палежа, но не уточниха, че колите са собственост на Сяров.

Сигналът към телефон 112 е получен на 1 юни около 23:50 ч. При палежа и двата автомобила са напълно унищожени. Пожарът е погасен от екипи на РСПБЗН-Търговище, а трети автомобил, паркиран в близост, е останал непокътнат.

Запалиха кола в софийското село Герман (ВИДЕО)

Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство. Назначена е пожаро-техническа експертиза.