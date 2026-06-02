Учебен военен самолет на тайванската армия се разби днес по време на военновъздушно учение на острова, предаде "Франс прес". Загинали са двама души. Предмет на занятието е било отработване на реакция при повреда на двигателя.
Трагедията се е разиграла в северния край на пистата на военновъздушната база Гангшан в южната част на Тайван, съобщи Министерството на отбраната в Тайпе, цитирано от АФП.
Редактор: Дарина Методиева
Източник: Иво Тасев, БТА
